Emoţiile şi sănătatea. Cum să înţelegi simptomele medicale inexplicabile Terapia Inainte de a trata efectul, trebuie cautata adevarata cauza a problemei. Ea trebuie inlaturata. In acest articol va fi explorata legatura dintre emotii si corpul fizic. Cum pot fi intelese emotiile care genereaza probleme medicale in corpul fizic. De aceea este nevoie de un psihoterapeut competent care are pregatirea necesara sa descopere ce anume genereaza simptomele in plan fizic. Anxietatea Fiecare structura fizica din corpul uman este legata de centri emotinali din creier prin ramurile somatice si autonome ale sistemului nervos. Evenimentele care se petrec in viata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

