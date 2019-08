Emoţiile negative au utilitatea lor. Iată în ce situaţii Pacea sau liniștea Zen? E imposibila. Creierul nu permite pacea minții pe termen lung. Cu antrenament indelungat și metodic, unii oameni se pot descurca ceva mai ușor cu starile mentale. Dar asta-i tot. Nu exista o realitate fizica pentru pacea Zen. Doar poezie.Omenirea pare obsedata de fericire (printre altele). Fericirea a fost legata și de pacea minții, și de emoțiile pozitive. Dar o fi utila aceasta obsesie? Aduce ea beneficii? In acest articol voi intoarce pe dos fericirea. Voi chema in sprijinul meu doi inși instruiți și antrenați la un nivel de excelența in psihologie științifica, Todd… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, marți la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba: Masuri pentru diminuarea efectelor negative ale caniculei și secetei la nivelul județului Marți 13 august 2019, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba,…

- Mai multe manifestari incorecte a personalului ”proprietar” la Lacul Bodi aduce controverse discutabile in privința locului de agrement public și al zonelor publice sau private, pretinse proprietate ilegala, dobandite indiferent in ce fel. Atitudinea inimaginabila, revoltatoare și necivilizata a adus…

- Pacea a fost un cuvant-cheie in mesajul rostit de Neil Armstrong in urma cu 50 de ani, cand a intrat in istorie ca primul om care a pașit pe Luna. Doar ca acolo, pe suprafața satelitului natural al Pamantului, in momentul memorabil, domnea, de fapt, altceva – invidia. Sentimentul ardea in sufletul lui…

- Horoscop 12 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 12 iulie 2019 - Berbec: Ai putea avea unele probleme cu dorințele pe care le vrei neaparat realizate, fie ca sunt mai vechi sau mai noi. Este important sa ceri și parerea celorlalte persoane implicate. Horoscop 12 iulie 2019…

- Horoscopul zilei de 6 iulie aduce clipe de neuitat și fericire pentru Scorpioni, dar și pentru Pești, care vor avea multe de caștigat dintr-o relație amoroasa. Vezi ce aduce horoscopul fiecarei zodii in parte.

- Trimisul Special al ONU pentru Siria, Geir Pedersen, a fost chemat sa isi mute atentia de la incercarile de a sprijini formarea unui comitet care sa modifice constitutia siriana si sa caute alte piste spre obtinerea pacii, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate desfasurata joi la New York, informeaza…

- Ce vedeti in imaginea de mai sus? Nu intelegeti mare lucru, nu? Desi creierul tau proceseaza petele de culoare si liniile din imagine, desi incearca sa identifice ceva in trecutul tau care sa dea sens amestecului e alb si negru de pe ecran, nu identifica nimic cu sens. Daca dati clic AICI , o sa vedeti…

- Efectele negative ale vremii au scazut in intensitate in ultimele ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in ultimele 24 de ore doar 14 localitati din 12 judete au avut nevoie de interventia echipelor Ministerului de Interne. Desi in cursul zilei de ieri si…