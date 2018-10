Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 73,4% in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), in timp ce scaderea la nivelul intregii UE este de 23,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Pe 10 octombrie se marcheaza Ziua mondiala a sanatatii mintale. Aceasta a fost stabilita, in 1992, de catre Federatia Mondiala pentru Sanatate Mintala (World Federation for Mental Health – WFMH), pentru a creste gradul de constientizare si educare, la nivel mondial, in privinta sanatatii mintale. Campania…

- Romania a inaintat statelor membre UE o propunere prin care producatorii si importatorii de autovehicule vor fi stimulati sa comercializeze acest tip de vehicule la preturi accesibile pentru pietele din State Membre cu venituri medii reduse, respectiv cu o valoare a PIB pe cap de locuitor sub 60%…

- BRUXELLES, 25 septembrie 2018 – Politicile publice care reglementeaza piata muncii, fiscalitatea și protectia sociala in Uniunea Europeana trebuie regandite pentru a proteja lucratorii vulnerabili și pentru a putea aborda numarul din ce in ce mai mare de inegalitați, generate de evolutia permanenta…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. România a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari…

- Romanii ocupa penultimul loc in Uniunea Europeana in privinta cheltuielilor pentru o vacanta, cu o medie de 124,76 euro, acestea fiind aproape trei ori mai mici fata de o medie europeana de 336 de euro, un nivel mai scazut fiind observat doar in Letonia, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate…

- Presedintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), europarlamentarul Laszlo Tokes, a declarat sambata, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca este "regretabil" faptul ca Uniunea Europeana se concentreaza pe "drepturile umane ale musulmanilor" care intra in…