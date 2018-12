Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a semnalat faptul ca, în intervalul orar 07:15-07:45, stația Arte Plastice este supraaglomerata din pricina autobuzelor metropolitane. Acestea staționeaza în cartierul Maraști, lasa toți pasagerii, iar aceștia sufoca practic spațiul și așa destul de restrâns, plin de…

- Prima proba, care i-a provocat pe cei optsprezece bucatari ai celor trei echipe sa pregateasca antreuri pentru masa de Craciun, aduce și primele tensiuni la bancurile de lucru. Un concurent din echipa galbena a lui Scarlatescu se accidenteaza, motiv pentru care tensiunea crește.

- Intr-o interpelare adresata ministrului Afacerilor Interne, un senator liberal atrage atenția asupra problemelor de organizare pe care Poliția le are in relația cu cetațeanul in ceea ce privește accidentele ușoare. „Cineva mi-a spus ca, intr-o zi fara polei, a așteptat 7 ore la un Birou de Accidente…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Emisiunea a inregistrat, pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, 7,4 puncte de rating si 22,6% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul al doilea, care a obtinut 5 puncte de rating si 15,1% share. Pe intreaga…

- Respingerea motiunii simple depusa de PNL si USR impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a declansat ieri, coincidenta sau nu, una dintre cele mai nervoase iesiri ale liderului PSD, Liviu Dragnea. I-a...

- Tudorel Toader provoaca nervozitate in PSD. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va publica miercuri dimineața documentele referitoare la numirea procurorului general, Augustin Lazar, insa se lasa așteptat.„Cu toata dragostea, daca nici in aceasta dimineața nu iși respecta cuvantul…

- Un baiat de patru ani din Gladbeck, un oras din vestul Germaniei, s-a intors dintr-o vacanta petrecuta recent in Olanda purtand in rucsac o grenada din Al Doilea Razboi Mondial, a informat luni Politia germana, citata de DPA. Parintii baiatului au descoperit un obiect suspect in rucsacul…

- Carmen Bruma a zis ca face o mișcare buna mutandu-și copilul mai aproape de casa, chiar daca asta a insemnat sa-l ia de la o gradinița privata și sa-l duca la una de stat. Acum, nu mai e așa de sigura ca a fost cea mai buna decizie. Gradinița pare sa-i dea ceva batai de cap lui Carmen Bruma. Nu pentru…