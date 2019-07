Stiri pe aceeasi tema

- Racelile obișnuite din colectivitate ajuta sistemul imunitar sa devina mai puternic, mai experimentat. Pana la 8 raceli pe an sunt considerate normale la copil, numarul acestora scazand la aproximativ 4 pe an la adulți. Nu exista „pastila” miraculoasa care ne crește imunitatea, dar o putem intari ducand…

- TEHNICA VOTARII… Fiecare sectie de votare va avea o tableta pusa la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru monitorizarea prezentei la vot si preventia votului ilegal. Daca o persoana va incerca sa voteze de doua ori, aceasta va fi depistata imediat. “Informatia ca acea persoana…

- In primul episod v-am relatat despre masurile ineficiente ale Guvernului, care doar se lauda ca le ieftineste romanilor mancarea sanatoasa. In al doilea episod v-am povestit cum o lege care ar putea salva, anual, mii de romani zace blocata in Parlament, din cauza ca deputatii pun mai mare pret pe…

- Alergia la polen este una dintre cele mai comune probleme de sanatate. De vina pentru apariția simptomelor asociate alergiei este polenul florilor. Sistemul imunitar apara in mod normal organismul de virusuri și bacterii. La persoanele alergice la polen, sistemul imunitar ...

- Nissan a anunțat in aceasta saptamana o serie de imbunatațiri pentru sistemul cu funcții autonome ProPilot. Astfel, sistemul dezvoltat de constructorul japonez va putea prelua indicațiile oferite de sistemul de navigație al mașinii pentru a urma ruta stabilita, insa numai in anumite condiții. Practic,…

- Casa Județena de Pensii Salaj (CJP Salaj) informeaza pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii ca, pentru a șasea serie de bilete de tratament din acest an, instituției i-au fost repartizate 86 de bilete. Acestea sunt valabile in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu…

- AJFP Teleorman – Precizari privind munca prestata de zilieri in Economie / on 08/05/2019 at 15:36 / Prin OUG nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative – publicata in Monitorul Oficial nr. 309/19.04.2019 a fost modificata Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitați…

- Ziua mondiala a rasului se celebreaza, anual, in prima duminica a lunii mai. In 2019, aceasta zi este marcata la 5 mai. Ziua mondiala a rasului este initiativa indianului Madan Kataria, fondatorul miscarii ”Laughter Yoga” (Hasyayoga), adica terapia prin ras, el fiind si autorul cartii ”Laugh For No…