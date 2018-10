Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 28 octombrie, imediat dupa manifestarea „Mihai Viteazul și Visul Unirii”, un tricolor de aproximativ 30 de metri, a fost desfașurat in Piața Libertații din municipiul Sfantu Gheorghe. Tricolorul adus tocmai de la București, a pornit din capitala și va ajunge la sfarșitul lunii noiembrie, la…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea concursului de desen „Uniți sub tricolor”, adresat copiilor din județ. Concursul, dedicat Centenarului Marii Uniri, este deschis preșcolarilor și școlarilor din ciclul primar și iși propune sa stimuleze interesul acestora pentru istoria…

- Fundația sarbatorește numele Marelui Voievod, patronul sau spiritual, și aduce in conștiința publicului faptele sale Inca de la inființare, an de an, Fundația „Mihai Viteazul” aduce un omagiu Domnului „Țarii Romanești și Ardealului și Moldovei ”, așa cum s-a intitulat Mihai Viteazul. Fire energica,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, mijlocul lunii octombrie a adus la Sfantu Gheorghe un eveniment de suflet: Balul costumului popular. Organizat de catre Fundația „Mihai Viteazul”, balul a avut loc vineri seara, reunind nu doar localnici, dar și persoane din imprejurimi, intr-o mare hora a bucuriei.…

- Trupa de muzica blues „All Star”, din Olanda, compusa din persoane cu dizabilitați, va susține un concert saptamana viitoare, in mai multe orașe din Transilvania, printre care și Sfantu Gheorghe. Evenimentul este propus de Fundația „United by Music Romania”, a inregistrata recent la Sfantu Gheorghe.…

- Larisa Axinia, originara din Sfantu Gheorghe, va organiza și in acest an festivalul deja cunoscut in randul romanilor din Milano și intitulat sub genericul „Romania – tradiții și valori europene”. O noua ediție va avea loc duminica, 7 octombrie. Evenimentul este cel mai longeviv festival romanesc din…

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- „Costumul popular, dansul și muzica populara, folclorul, alaturi de credința ortodoxa, reprezinta esența neamului romanesc”- prof. ing. Maria Peligrad Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru o noua ediție a Balului costumului popular. Evenimentul, organizat pentru…