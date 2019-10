Stiri pe aceeasi tema

- Lev Parnas si Igor Fruman, doi oameni de afaceri suspectati ca l-au ajutat pe Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui Donald Trump, sa il investigheze pe adversarul politic Joseph Biden, au sustinut miercuri, in instanta, ca sunt nevinovati privind finantarea ilegala a campaniei liderului SUA, anunța…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca nu s-a intalnit niciodata cu doi dintre asociații avocatului Rudy Giuliani, oamenii de afaceri Lev Parnas și Igor Fruman, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- Doi oameni de afaceri din statul Florida apropiati de Rudolph Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, au fost arestati preventiv pentru donatii ilegale facute pentru campania electorala a actualului lider de la Casa Alba.Lev Parnas si Igor Fruman, care au donat…

