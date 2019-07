Emotii mari pentru Ela Craciun: baietelul ei a rostit primele cuvinte! Emotii mari pentru Ela Craciun: baietelul ei a rostit primele cuvinte! Vedeta marturiseste ca a fost deosebit de bucuroasa de faptul ca primul cuvant rostit de Nicholas a fost „Mama”, avand in vedere ca surioara lui mai mare, Alesia, a procedat exact invers, apelandu-l pe tatal ei. „Zilele trecute, cum stateam noi si ne jucam, el era foarte fericit ca e iarasi in camera lui si vede toate jucariile, eu ii povesteam una-alta, il aud dintr-o data cum spune: maaa-ma! A fost asa clar si frumos si eu m-am topit instantaneu. Stiam ca e un moment foarte important, ca te emotionezi, dar m-a luat asa pe… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun a trait emoții mari zilele trecute. Baiețelul ei, Nicholas, a rostit primele cuvinte. Micuțul in varsta de opt luni și jumatate a pronunțat, mai intai, „Mama”, iar, la cateva zile distanța, „Tata”. Vedeta marturisește ca a fost deosebit de bucuroasa de faptul ca primul cuvant rostit de Nicholas…

- Ela Craciun a fost ieri nașa de cununie a unor prieteni apropiați. Ceremonia a avut loc la o biserica din București și a fost ținuta de parintele de suflet al vedetei, Emil Caramizaru. A fost prima experiența a Elei Craciun in calitate de nașa de cununie. Vedeta a mai fost pana acum nașa de botez de…

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2019 vor fi publicate, luni, pana la ora 12:00. Dupa aceasta ora, absolvenții clasei a XII-a pot depune contestațiile, iar rezultatele finale urmeaza sa fie afișate sambata, 13 iulie, anunța Mediafax.Afisarea primelor rezultate, in centrele de…

- Dupa Patriarhie, Papa Francisc a mers la Catedrala Naționala, unde a rostit o rugaciune alaturi de Patriarhul Daniel. Tot aici, Suveranul Pontif a spus primele cuvinte in limba romana. S-a adresat celor prezenți in lacașul sfant și a grait "Hristos a Inviat!"

- Cantareața Andreea Banica are un weekend plin. Vedeta a anunțat ca va creștina o fetița. Andreea Banica este foarte fericita. In acest weekend, artista se pregatește sa fie nașa de botez. Pe contul ei de socializare, vedeta a anunțat ca va creștina o fetița care se numește Anastasia Maria. "Maine…

- Ela Craciun a petrecut primele sarbatori de Paște in noua formula completa a familiei sale, alaturi de soțul ei, de parinți, de cei doi copii mai mari și de nou venitul Nicholas, baiețelul ei in varsta de aproape șapte luni. Vedeta TV a revenit saptamana trecuta din Dubai, unde a petrecut o scurta vacanța,…

- Ela Craciun are un baiețel atat de cuminte și de dragalaș, incat a cucerit internetul prin fotografiile și inregistrarile video pe care le posteaza mama lui. Nicholas crește acum sub ochii a sute de mii de oameni care citesc blogul vedetei și ii urmaresc clipurile de pe YouTube. In cadrele respective,…