- Aseara, in curtea Palatului Mogosoaia, distributia serialului „Sacrificiul”, oameni din echipa si jurnalisti s-au adunat pentru a viziona in avanpremiera primul episod al productiei ce va incepe pe 11 si 12 septembrie la Antena 1.

- Serialul „Sacrificiul”, o superproductie Antena 1, ce va avea o dubla premiera, pe 11 si 12 septembrie, de la ora 20.00, a avut, miercuri seara, avanpremiera. Actorii, care au urmarit primul episod, au dat detalii din culise.

- Absolvent al U.N.A.T.C. si distribuit in numeroase spectacole de teatru, dar si in filme, pentru Denis, protagonistul celui mai nou proiect produs de Ruxandra Ion si difuzat de Antena 1, Sacrificiul, ce va avea marea premiera miercuri, 11 septembrie, respectiv joi, 12 septembrie, de la ora 20:00, pasiunea…

- Aflat la filmarile pentru cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion și difuzat de Antena 1 din aceasta toamna, „Sacrificiul”, Dorian Popa a avut parte de un incident pe care, cu siguranța, nu il va uita toata viata. Intr-un moment de neatenție, personajul interpretat de Dorian, Mario, s-a ales cu nu…

- Sacrificiul, serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1 și care va avea premiera in aceasta toamna, reda trei povești excepționale, cu destine memorabile, una dintre ele aducand in prim plan viata familiei Oprea. Printre actori de renume ce vor aparea pe micile ecrane, se numara și Maia Morgenstern,…

- In vacanța care tocmai s-a incheiat, Denis Hanganu, cel care il va interpreta pe Andrei in noul serial produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, și unul din protagoniștii serialului Sacrificiul, s-a bucurat de timpul liber intr-o destinație

- In ultimii ani, viața Oanei Zavoranu s-a schimbat total. A stat departe de scandalurile mediatice, s-a casatorit și s-a implicat in diverse proiecte de suflet. Mai nou, bruneta va reveni din aceasta toamna, in serialul „Sacrificiul”, la Antena 1. Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj…

- Noul proiect produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, Sacrificiul, iși completeaza distribuția cu noi actori indragiți de telespectatori. Un family drama cu un scenariu original 100% bazat pe fapte reale...