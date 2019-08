Emoții la Constanța. Bricul Mircea a ancorat în port după ce a refăcut voiajul de acum 80 de ani Nava Școala Mircea, pe care toți marinarii militari ai Romaniei și-au facut ucenicia, a implinit anul acesta 80 de ani, iar pe 5 mai a plecat in marșul de instrucție anual. Astazi, miercuri, 7 august, bricul i-a adus acasa, la familii și prieteni, pe membrii echipajului și pe cadeți. La inceputul lunii mai, bricul a plecat in marș pana la Hamburg, Germania, acolo unde a fost lansat la apa, apoi a pornit spre casa refecand primul voiaj. In cele trei luni, a traversat Marea Neagra, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Mediterana, Oceanul Atlantic și Marea Nordului, cu escale in porturile Siracusa (Italia),… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

