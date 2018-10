Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a noua a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda, Axiopolis Cernavoda are meci acasa cu Sportul Chiscani, sambata, 20 octombrie, de la ora 15.00. Partida se disputa pe stadionul "Trustldquo;. Cealalta reprezentanta a judetului Constanta in serie, nou promovata CS Medgidia, evolueaza in aceasta…

- Nou promovata in seria secunda a Ligii a 3 a la fotbal, CS Medgidia locul 7 in clasament, cu 9 puncte sustine vineri, 5 octombrie, partida din etapa a saptea de campionat, in deplasare cu FC Rapid, a doua clasata, dar la egalitate de puncte cu liderul Unirea Slobozia. Meciul incepe la ora 19.00. Astazi,…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si nou promovata CS Medgidia, joaca sambata, 29 septembrie, de la ora 17.00, in etapa a sasea a campionatului. Aflata pe locul noua in clasament, cu sapte puncte, Axiopolis evolueaza in fieful formatiei…

- Sambata, Axiopolis Cernavoda a reusit sa invinga, scor 2-1 (1-0), pe Progresul Spartac Bucuresti, pe teren propriu, intr-o partida contand pentru etapa a V-a a Ligii a lll-a. Golurile formatiei antrenate de Ionel Melenco au fost reusite de Silviu Moise, in minutele 35 - penalty si 80. Tot in aceasta…

- CS Medgidia a izbutit sa o invinga pe CSO Bragadiru, scor 2-1 (1-0), sambata, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a Ligii a lll-a la fotbal. Golurile victoriei au fost marcate de Alexandru Musca, in minutele 50 - penalty si 60. Tot in aceasta runda, Axiopolis Cernavoda a remizat, scor 1-1 (0-1),…

- Axiopolis Cernavoda a incheiat la egalitate, 1 1, meciul sustinut astazi, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, in etapa a doua a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda.Oaspetii au condus cu 1 0 la pauza, dupa golul lui Romeo Soare, din minutul 45, in vreme ce Axiopolis a egalat in minutul 89, prin George…

- In etapa a doua a Ligii a 3 a la fotbal, seria secunda, Axiopolis Cernavoda joaca pe teren propriu, sambata, 1 septembrie, cu Unirea Slobozia. Disputa e gazduita de stadionul "Trustldquo;, de la ora 17.00. In runda inaugurala, Axiopolis a remizat in deplasare cu CS Tunari, 1 1, in vrem ce formatia ialomiteana…

- Chiar daca, vineri, autoritatile locale din Medgidia au decis ca echipa de fotbal sa fie retrasa din Liga a lll-a, deoarece arena „Iftimie Ilisei” nu primise omologarea pentru organizarea partidelor, sambata, s-a dictat „la loc comanda”. Suporterii nu au avut dreptul de a intra pe stadion, insa partida…