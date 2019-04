Guvernul populist italian a restabilit in aceasta saptamana revenirea termenilor "tata" si "mama" in formulare oficiale ale cartilor de identitate, provocand reactii puternice in randul asociatiilor gay, informeaza AFP. "Ne regasim putin bunul simt", a salutat aceasta decizie Matteo Salvini, viceprim-ministru si secretar federal al Ligii (formatiune politica de extrema dreapta), care a criticat in toate mitingurile sale electorale mentiunile "parinte 1" si "parinte 2" introduse in 2015 de guvernul de centru-stanga condus de fostul premier italian Matteo Renzi. Semnat in ianuarie de Matteo Salvini,…