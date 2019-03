Emmanuel Macron preconizeaza, de asemnea, "o politie a frontierelor comuna si un birou european al azilului, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara europeana, sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Interna".

"Nicio comunitate nu creeaza un sentiment de apartenenta daca ea nu are limite pe care sa le protejeze", pledeaza Macron in editorialul sau, publicat in ziare in 28 de tari, inclusiv in Franta, in Le Parisien si publicatiile regionale din cadrul grupului Ebra.

"Frontiera este libertatea in securitate", continua…