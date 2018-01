Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters.

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- Pe rețelele de socializare a fost publicat un video cu un buldog numit Danyu, care locuiește in China. In filmuleț, ciinele se zbenguie, patinind cu skateboardul. Mai mult, el demonstreaza o abilitate remarcabila in acest sport. Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a People's Daily, China, a adunat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Simona Halep a facut senzație la petrecerea de la turneul demonstrativ din Thailanda. Cum a aparut imbracata romanca de 26 de ani, nr. 1 WTA. Simona Halep a fost in centrul atentiei la petrecerea organizata inainte de turneul demonstrativ de la Hua Hin. Romanca a venit la eveniment intr-o tinuta extrem…

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- Ministrii de Externe ai tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump si a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul israelian a fost…

- Bineinteles ca totul a fost premeditat, dependenta de internet trebuia creata cumva. Sa nu creada cineva ca, de exemplu, Facebook a aparut din senin cu gandul de a distra oamenii, de a-i apropia, sa socializeze mai mult, asa cum se tot invoca. Ideea de a ne atrage pe toti intr-o GRAMADA uriasa, pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru cei care protesteaza,…

- La inceputul lunii septembrie, Serena Williams a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca Alexis Olympia Ohanian Jr., dupa tatal micuței, Alexis Ohanian. Acum, tenismena are tot felul de curiozitați maternale, pe care cauta sa și le satisfaca pe rețelele de socializare,…

- Brigitte Macron a fost nașa pentru un pui de urs panda pe care aceasta a ales sa-l boteze. Chiar daca micuțul a fost cam nazdravan și a speriat-o puțin pe Prima Doamna a Franței, care l-a atins cu emoții mari, aceasta și-a intrat in rolul de “mama spirituala” impecabil. Numele ales pentru dragalașul…

- Parintii sunt categoria de consumatori cea mai vulnerabila la presiunea sociala, fiind fortati sa cheltuiasca pentru copiii lor un buget mai mare decat isi pot permite, potrivit noului Raport al Consumatorilor privind platile efectuate de catre acestia. Acesta arata ca retelele de socializare joaca…

- Retelele de socializare joaca de asemenea un rol important in crearea presiunii asupra consumatorilor moderni. 65% dintre romanii intervievati au fost de acord cu afirmatia "Retelele de socializare ma fac sa cumpar mai mult decat as avea nevoie", in timp ce la nivel european, media celor care…

- Potrivit unui studiu Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false, transmite Gandul . Mai mult de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 si 15 ani din Marea Britanie folosesc Facebook si Twitter pentru a…

- Un atac cu grenada impotriva unor militari francezi, la Ouagadougou, a marcat sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in Burkina Faso, in cadrul primului sau turneu in Africa, menit sa initieze o „noua etapa” a relatiei Frantei cu acest continent, relateaza AFP, citata de News.ro. In cadrul acestei…

- Un studiu efectuat la comanda companiei de securitate Bitdefender a scos la iveala lucruri ingrijoratoare despre ceea ce se intampla in mediul online și pericolul la care sunt expuși copiii atunci cand flosesc rețelele de socialziare.

- Declaratiile generalului iranian au fost facute in contextul in care Franta ceruse initierea dialogului cu Teheranul despre programul sau balistic si o negociere in privinta Acordului nuclear semnat in 2015. De cealalta parte, oficialii iranieni au sustinut in mod repetat ca programul balistic are…

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator. Dupa moartea crunta a Denisei…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anunțat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pâna duminica în vizita oficiala în capitala…

- Pentru a arata ca sunt alaturi de semenii lor din țara și din diaspora, care protesteaza de ceva timp pentru retragerea vestitelor legi ale justiției, barladenii se mobilizeaza pe rețelele de socializare pentru un miting programat duminica seara. Internauții barladeni cu spirit de activist au dat alarma…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Un video care prezinta povestea unui caine abandonat de stapan intr-o padure foarte indepartata face furori pe rețelele de socializare. Gestul animalului a impresionat pe toata lumea.Videoclipul a fost publicat pe rețelele de socializare, iar in scurt timp a devenit viral.

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- Mesajul lui Mihai Morar pentru cele doua fete ale sale i-a luat prin surpindere pe fanii acestuia. Realizatorul tv a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre gemenele lui. Cu ocazia Zilei Mondiale a Prematuritații, Mihai Morar a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru Mara…

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri în Franța și întâlnirea cu…

- Serviciile de securitate ruse incearca sa influențeze opinia publica din Olanda prin raspandirea de știri false, a declarat ministrul olandez de interne, Kasja Ollongren, intr-o intervenție in parlament, relateaza marți portalul de știri dutchnews.nl. 'Olanda este monitorizata de serviciile…

- Președinții francez și german, Emmanuel Macron și Frank-Walter Steinmeier, au ajuns cu Dacia Duster la ceremonia de inaugurare a unui monument inchinat memoriei celor care au pierit in Primul Razboi Mondial. Monumentul este situat intr-o zona accidentata din Munții Vosgi - și mașinile fabricate…

- Arabia Saudita si Kuwaitul au somat joi proprii cetateni sa paraseasca urgent Libanul, din cauza temerilor privind o interventie militara, iar, in acest context tensionat, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a decis sa se deplaseze la Riyad, transmite mediafax.ro.

- Platforma de cautare Google a afisat un carusel de postari "populare pe Twitter", care contineau informatii false despre atacatorul din Texas, Devin Patrick Kelley, care a ucis 26 de oameni, relateaza BBC. Postarile refereau la inclinatiile politice ale atacatorului, sustind ca acesta este de origine…

- Facebook a crescut semnificativ estimarea privind numarul conturilor frauduloase sau duplicate.Facebook a anuntat ca procentul conturilor false, incluzand aici atat conturile fictive, cat si conturile duplicate, ar putea fi mai mare decat cel estimat pana acum. Citește și: BBC a provocat…

- Simona Gherghe se afla in concediu de maternitate, bucurandu-se din plin de momentele petrecute alaturi de micuta ei. Vedeta, la fel ca milioane de oameni, a fost impresionata de cazul unei tinere de doar 14 ani, care se lupta cu cancerul.

- In investigația privind implicarea Rusiei in prezidențialele americane de anul trecut, tabara Clinton da vina pe Trump, tabara Trump da vina pe tabara Clinton. Pana acum, la pușcarie au ajuns doar trei foști colaboratori ai lui Trump.

- Avocații rețelelor de socializare Facebook, Twitter și Google s-au aparat in fața deputaților americani care examineaza daca Rusia folosea mijloacele de comunicare sociala pentru a influența alegerile din 2016.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, avea doar 16 ani cind a cunoscut-o pe viitoarea prima doamna a Frantei. Dincolo de diferenta semnificativa de virsta, 25 de ani, povestea lor de dragoste a cunoscut mult momente complicate, scrie “One”. Emmanuel Macron inca se straduieste sa le demonstreze parintilor…

- O imagine cu o creatura bizara a ajuns virala pe retelele de socializare. Insecta cu tentacule sub forma unor coarne de diavol, a fost filmata pe podeaua unui apartament din Indonezia. Clipul postat de Gandik, un utilizator din Kebumen, s-a raspindit in mediul online cu viteza luminii. Oamenii au…

- Guvernul de la Londra este cel care trebuie sa gaseasca propuneri concrete privind situația frontierei dintre Irlanda de Nord și Irlanda dupa Brexit, a declarat marți președintele Franței, Emmanuel Macron, in cursul unei conferințe de presa cu premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza Reuters. …

- Cainele Nemo al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, a fost filmat in in timp ce urina in semineul de la Palatul Elysee, potrivit BBC. In filmare apare cainele negru Labrador-Griffon care urineaza in spate, in timp ce Emmanuel Macron vorbeste cu trei membri ai guvernului sau. "Ma intreb…

- Fotografia unui ciine ciobanesc fericit printre oi a devenit virala pe rețelele de socializare. Oamenilor le-a placut atit de mult ciinele, incit ei cerut mai multe poze cu el. Apoi s-a dovedit ca povestea fotografiei este foarte trista. Charlie Mackinnon este un fermier obișnuit din Tasmania. Dar,…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- Genele lungi date cu mascara, bronzul cald și stralucitor sau coafura ușor ciufulita sunt doar cateva dintre trucurile de frumusețe folosite de Brigitte Macron. Prima Doamna a Franței a devenit un icon in materie de stil. Atat combinațiile vestimentare cat și alegerile ei in materie de frumusețe ne…

- Evgeni Prigozhin face parte din anturajul presedintelui Vladimir Putin si este deja pe lista de sanctiuni impuse de Statele Unite pentru ca finanta rebelii din estul Ucrainei. Dar acum, anchetatorii americani, citati de CNN, au descoperit ca oligarhul investea de multa vreme intr-o armata cibernetica.…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Franța, Emil Druc, a inmanat, la 13 octombrie curent, scrisorile de acreditare presedintelui FRanței, Emmanuel Macron, in cadrul unei ceremonii la Palatul Elysee.

- Comisarul european Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de munca, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de munca, a declarat joi, la Iași, ca durata detașarilor muncitorilor din estul in vestul Europei nu este singurul element care trebuie luat in considerare in dezbaterea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, marti, ca liderii statelor membre ale Uniunii Europene au la dispozitie un an pentru a-si expune viziunea asupra viitorului Blocului comunitar in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, relateaza Politico.eu. ”Cred ca…