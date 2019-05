Emmanuel Macron va prezenta o iniţiativă privind climatul la summitul UE din România Reuniunea de la Sibiu, ce survine cu circa trei saptamani inainte de alegerile europene, ar urma sa se axeze pe problema viitorului comun al Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Europa trebuie sa pledeze puternic pentru protectia climatului, a afirmat Macron, adaugand ca obiectivul este ''zero carbon pentru anul 2050''. ''Suntem pe cale sa formam o alianta pe aceasta tema'', a declarat presedintele francez. Comentariile sale au avut loc in aceeasi zi in care un raport sustinut de Organizatia Natiunilor Unite afirma ca pana la un milion de specii sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

