Emmanuel Macron: Următoarele luni vor fi decisive Franta are aproximativ 4.500 de militari in cadrul Operatiunii Barkhane, care lupta impotriva militantilor din Ciad, Mauritania, Mali, Burkina Faso si Niger. Macron s-a adresat unui numar de circa 1.000 de soldati in capitala ciadiana N'Djamena, spunandu-le sa depuna eforturi pentru consolidarea unei forte antiteroriste formate din tarile din asa-numitul G-5. ''Urmatoarele luni vor fi decisive'', a afirmat presedintele francez. Cu aceasta ocazie, Macron a laudat ''cooperarea exemplara'' dintre Franta si SUA, si impreuna cu aliati ai tarii activi si ei in regiune - Marea Britanie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

