- Președintele Franței a folosit prilejul oferit de vizita la Paris a primului ministru irlandez, Leo Varadkar, pentru a-i presa pe deputații britanici sa gaseasca o soluție cat mai rapida pentru ieșirea din actualul impas creat de dosarul plecarii din Uniunea Europeana. Europa, a spus Macron pe un ton…

- Uniunea Europeana nu va fi pe termen lung "ostatic" in criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, presedintele Frantei, somand Marea Britanie sa propuna o solutie privind iesirea ordonata din Uniunea Europeana pana pe 10 aprilie."Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii Europene…

- Theresa May, va cere Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea…

- Vremea negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana a luat sfârșit și nu vor mai exista clarificari privind acordul de retragere, informeaza Euronews. Negociatorul procesului de Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, spune ca vremea negocierilor a…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…

- Liviu Pleșoianu a atacat atitudinea lui Emmanuel Macron cu privire la viitorul Europei. "Visul meu este despre un popor care respinge atitudinile de vataf luminat de tipul Macron! Sunt inca victima unei starii de uluire, stare generata de un discurs recent al lui Macron din Parlamentul European!…

- In cadrul celei de a doua zi a Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen, din 16 februarie 2019, ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut o serie de intrevederi bilaterale cu oficiali de nivel prezenti la conferinta.Ministrul George Ciamba a discutat la Muuml;nchen cu negociatorul…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat increzatoare luni ca poate fi gasita o solutie la chestiunea privind frontiera irlandeza dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, relateaza DPA. Exista "cu siguranta oportunitati" de a pastra unitatea pietei interne a Uniunii Europene si in acelasi…