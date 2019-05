Emmanuel Macron: Uniunea Europeană are nevoie de lideri cu 'experienţă şi credibilitate' Prioritatile pentru urmatorii ani includ abordarea problemelor legate de schimbarea climatica si a provocarilor economice, dar si construirea unei Europe care isi protejeaza cetatenii, a spus Macron la sosirea la summitul UE extraordinar de marti, adaugand ca deciziile privind numirile ar trebui sa fie luate 'in baza acestei ambitii'. Facand pentru prima data bilantul acestui scrutin, seful statului francez a mai spus ca 'desi multi credeau ca Europa este obosita, din ce in ce mai putin democratica, popoarele noastre au spus pur si simplu ca ravnesc la Europa'. 'Ne aflam in fata unei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a pregati summitul european de marti seara, presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni de luni cu mai multi sefi de stat si de guvern, incepand cu spaniolul Pedro Sanchez, pe care il va primi luni la un dineu, a anuntat Palatul Elysee, la o zi dupa alegerile europarlamentare, informeaza…

- Datorita opoziției lui Macron Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului…

- Intr-un interviu pentru Suddeutsche Zeitung, Angela Merkel a spus ca relatia sa cu Emmanuel Macron este una conflictuala. Angela Merkel a vorbit despre diferente de mentalitate intre ea și președintele Franței. Angela Merkel a folosit și termenul ”confruntari” referindu-se la relatia cu Emmanuel…

- "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Am profitat de acel moment unic si am reconciliat istoria Europei cu geografia", a adaugat seful executivului european, care a insistat…

- Intr-un interviu dat unui ziar polonez,președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca susține sancțiunile Bruxelles-ului aplicate Poloniei și Ungariei ca raspuns la incalcarea statului de drept. Deși Juncker este recunoscut pentru modul jovial in care face politica și chiar l-a numit,…

- Ministrii de externe ai tarilor din Grupul de la Visegrad (Polonia, Slovacia, Ungaria si Cehia) au denuntat, joi, la finalul unei intalniri la Bratislava cu omologul lor francez, Jean-Yves Le Drian, o serie de "masuri protectioniste" aparate, in opinia lor, de Franta, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Ministrii de externe ai tarilor din Grupul de la Visegrad (Polonia, Slovacia, Ungaria si Cehia) au denuntat, joi, la finalul unei intalniri la Bratislava cu omologul lor francez, Jean-Yves Le Drian, o serie de "masuri protectioniste" aparate, in opinia lor, de Franta, relateaza AFP. "Exista…

- Romania se afla pe locul al șaptelea in clasamentul european privind restricțiile in domeniul tutunului, inaintea unor țari ca Danemarca, Grecia, Elveția sau Lituania (țara Comisarului European pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis), potrivit raportului independent „Scala politicilor de control al consumului…