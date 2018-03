Stiri pe aceeasi tema

- Trafic "foarte perturbat", zboruri anulate, școli inchise. Asa arata Franta unde functionarii si angajatii feroviari s-au mobilizat pentru a apara serviciul public și statutul acestuia. Lucratorii feroviari se opun planului guvernului de a reforma SNCF, operatorul feroviar francez, transformandu-l…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat miercuri ca așteapta dovezi clare in ceea ce privește invinurile aduse asupra Rusiei ca ar fi implicata in otravirea agentului secret Serghei Skripal.

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte au ajuns vineri seara la New Delhi pentru o vizita de trei zile in India, menita sa consolideze relatiile Frantei cu a doua cea mai populata tara din lume, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a lui Macron in India de la alegerea sa in mai…

- Emmanuel Macron s-a intors acasa cu o gaina de la Targul Fermierilor francezi. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost prezent, sambata, la Targul Anual al Fermierilor francezi. De altfel, oamenii prezenți s-au aratat nemulțumiți de reforma sectorului in care lucreaza ei, iar Macron a fost nevoit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron doreste deschiderea bibliotecilor in zilele de duminica si seara. Macron si ministrul culturii, Francoise Nyssen, au cerut marti autoritatilor locale sa prelungeasca orele de lucru ale bibliotecilor, inclusiv deschiderea seara sau duminica, pentru a "reduce decalajele"…

- "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace comunitatea voastra sunt condamnate cu tarie si vor continua sa fie condamnate", a declarat Macron intr-un discurs menit sa marcheze Anul Noul chinezesc sarbatorit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- Vizita presedintelui francez in Corsica pe 6 si 7 februarie pentru a raspunde revendicarilor nationalistilor la putere este o miscare sensibila care ar putea face istorie, potrivit presei straine. Aceasta este, fara indoiala, "cea mai complicata deplasare pe teritoriul national" pentru Emmanuel Macron,…

- Ca tot este sezonul tururilor regale și a intalnirilor intre peședinți, Emmanuel Macron și Brigitte au calatorit pentru o vizita oficiala in Tunisia, ca mai apoi Președintele Francez și Prima Doamna sa aterizeze in Senegal, fiind intampinați de Președintele Macky Sall și de soția sa, Marieme Faye. Brigitte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi...

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- O tânara studenta din Kazakhstan a ieșit din casa, la -40 de grade, îmbracata într-o fusta scurta. Studenta a decis sa poarte un dres, peste care si-a pus o fusta, totul pentru o iesire într-o seara, în capitala Kazakhstan-ului. Însa chiar și o plimbare…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor „uitati de globalizare“ si reformarea Uniunii Europene, la fel cum a facut si cancelarul german Angela Merkel.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a cr...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene, sugerând…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, este de parere ca Marea Britanie si-a luat un risc imens prin faptul ca le-a permis alegatorilor sa decida in privinta unui "subiect foarte complicat", potrivit The Guardian.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Inceputurile scandaloasei relații dintre Brigitte, pe atunci profesoara, și elevul sau de doar 15 ani au ținut, mult timp, primele pagini ale ziarelor de scandal. Ei bine, nici acum nu s-au liniștit apele, mai ales ca a ieșit la iveala o biografie neautorizata, care vrea sa spuna adevarul in legatura…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a inceput vizita in China cu o ambiție pe masura țarii gazda: sa dea și o dimensiune europeana uriașului proiect "Noul Drum al Matasii". Inițiava Chinei este una dintre cele mai ample din prima jumatate a secolului.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput astazi prima sa vizita de stat in China, insotit de sotia sa, Brigitte, in orasul nordic Xi’an, faimos pentru soldatii de teracota construiti cu 250 de ani inaintea erei noastre si fost punct de plecare pe vechiul Drum al Matasii.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput astazi prima sa vizita de stat in China, insotit de sotia sa, Brigitte, in orasul nordic Xi’an, faimos pentru soldatii de teracota construiti cu 250 de ani inaintea erei noastre si fost punct de plecare pe vechiul Drum al Matasii.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat,

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Recep Tayyip Erdogan a sosit in Franța unde efectueaza prima vizita oficiala de dupa 2016 și s-a intalnit cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Președintele Franței i-a spus lui Erdogan...

- Unul dintre liderii politici ai lumii a inceput razboiul impotriva știrilor false. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca va propune modificari legislative care sa impiedice manipularea opiniei publice prin utilizarea așa-numitelor "fake news".

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters .

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugand ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, luni, ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugand ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu aliatii europeni, in mod special cu Germania, relateaza Politico.eu.

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Franta si Germania si-au reafirmat, sambata, apelul la solutionarea "exclusiv pasnica" a conflictului din estul Ucrainei, printr-o declaratie comuna a presedintelui francez Emmanuel Macron si a cancelarului german Angela Merkel, informeaza site-ul Le Figaro.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a intreprins vineri seara o vizita in Niger, in cursul careia s-a intalnit cu militari francezi care participa la misiunea antiterorista Barkhane in regiunea Sahel, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.