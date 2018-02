Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput marti cu promisiunea unui 'dialog sincer' si 'fara tabuuri' prima sa vizita oficiala in Corsica, unde nationalistii moderati care revendica autonomia au obtinut o victorie clara in recentele alegeri regionale, relateaza dpa. Macron si-a inceput vizita…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput marti cu promisiunea unui 'dialog sincer' si 'fara tabuuri' prima sa vizita oficiala in Corsica, unde nationalistii moderati care revendica autonomia au obtinut o victorie clara in recentele alegeri regionale, relateaza dpa. Macron si-a…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Petrache susține ca nu trebuie oprita lupta impotriva corupției, dar susține ca este nevoie de o lege a raspunderii magistraților.Citește…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat Turcia, declarand ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei. El a afirmat ca isi...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni, in urma sedintei grupurilor parlamentare, ca formatiunea sa a hotarat sa acorde o sansa coalitiei PSD-ALDE la votul pentru investirea...

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti".

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inscrisa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News. „Franța este o țara de excelența in domeniul painii, pentru ca bagheta este trimisa…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat marti, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau iranian Hassan Rohani, "preocuparea" fata de "numarul de victime legate de manifestatiile" care au loc de mai multe zile in Iran si a lansat un apel "la retinere si la calm", a anuntat presedintia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.…

- Președintele formației CSO Filiași, Florin Spinu, și noul antrenor al divizionarei C, Silviu Lung, s-au intalnit vineri dimineața și au pus la punct planul de „bataie” pentru aceasta iarna, astfel incat returul Ligii a III-a, seria 4, sa fie abordat ...

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi aniverseaza in acest week-end ziua de nastere in apropierea castelului Chambord, unde a locuit regele Francisc I, un simbol delicat pentru un sef de stat de...

- Președintele țarii, Igor Dodon, susține ca nu va promulga modificarile legislative care vizeaza limitarea difuzarii emisiunilor politico-analitice rusești. Mai mult decit atit, Dodon susține ca va intoarce documentul in Parlament pentru ca acesta sa fie revizuit. „O sa arate doar Mașa i medvedi, e…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va confrunta cu o situatie complicata dupa alegerile regionale desfasurate duminica in Corsica si incheiate cu o victorie zdrobitoare a nationalistilor corsicani, care cer mai multa autonomie pentru aceasta insula, relateaza AFP. 'Parisul trebuie sa evalueze…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. "În masura în care…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, vineri, ca formatiunea sa va sustine toate demersurile necesare pentru declansarea alegerilor anticipate, intrucat PSD nu mai are legitimitate, iar programul de guvernare actual nu mai are legatura cu cel din campania electorala.

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au depus recent o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea…

- Seful statului francez Emmanuel Macron va dejuna sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franta, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP, scrie Agerpres. Macron si Obama vor avea "un dejun privat", a mentionat aceeasi sursa.

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca "guvernul nu va accepta niciodata comportamentul provocator continuu al Coreei de Nord", cerandu-le tuturor statelor sa puna in aplicare cu strictete sanctiunile impotriva Phenianului. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a precizat ca toate…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Africa, a ținut marți sa se distanțeze de predecesorii sai, afirmand ca provine dintr-o generație care nu vrea sa le spuna africanilor ce sa faca și ca iși dorește sa-și concentreze eforturile pe repararea relațiilor dintre Africa și Europa,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat miercuri Europa sa ”compenseze” lipsa de finantare a Grupului de experti ONU pe tema schimbarilor climatice legata de retragerea americana, relateaza AFP. GIEC, insarcinata sa intocmeasca cu regularitate o sinteza a cunostintelor in domeniu, ”este amenintat…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…

- Zi de omagiu și reculegere in Paris, la doi ani de la atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 . Președintele francez Emmanuel Macron a depus o coroana de flori in memoria victimelor atacurilor teroriste soldate cu 130 de morți. Emmanuel Macron și primarița Parisului, Anne Hidalgo, au ținut un moment…

- Președintele francez Emmanuel Macron impreuna cu soția sa Brigitte au luat parte luni, pe Stade de France, la o serie de acțiuni de omagiere a victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți in Paris și in suburbiile capitalei, informeaza AFP. La festivitați a asistat intre…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a discutat telefonic cu omologul sau de la Beirut, Michel Aoun, in legatura cu criza declansata dupa demisia premierului libanez Saad al-Hariri in cursul unei vizite in Arabia Saudita, informeaza agentia de stiri Reuters. Macron, care a intreprins…