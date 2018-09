Stiri pe aceeasi tema

- 'Cei care explica: eu (...) iubesc Europa atunci cand ea imi da bani, atunci cand ea permite prosperitate poporului meu, cand ea permite lucratorilor mei sa-si castige mai bine traiul in tarile vecine. Dar la mine, niciun migrant, niciun refugiat', a spus Macron, citat de AFP, la conferinta de presa…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel pentru o mai buna cooperare europeana privind apararea si a avertizat ca Europa nu trebuie sa se mai bazeze pe SUA pentru securitate, scrie Politico. Practic, Franța adopta aceeași poziție ca și Germania, dupa ce Donald Trump a acuzat Europa ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a transmis ambasadorilor Frantei pe care i-a convocat intr-o sedinta la Paris, ca Europa „nu se mai poate baza“ pe SUA pentru securitatea sa, informeaza CNN.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a adresat miercuri un apel liderilor statelor membre ale NATO ''sa nu fragilizeze Alianta'', un apel ce survine pe fondul tensiunilor aparute intre presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel in privinta angajamentelor…

- Emmanuel Macron avertizeaza ca centrele pentru migranti din afara Europei trebuie sa fie organizate de catre tarile africane, in afara Europei. Liderii UE au cazut de acord asupra acestei idei, in timpul unui summit, in aceasta luna. In timpul unei vizite in Nigeria, Macron a declarat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca e bine ca SRI sa nu se mai implice in nimic altceva decat in atributiile sale legale si a sustinut ca Eduard Hellvig, seful institutiei, „a cedat statului paralel“.