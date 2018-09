Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza agenția DPA si publicatia Liberation, printre cei care se alatura initiativei presedintelui…

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron in randul alegatorilor francezi a inregistrat in august o scadere fata de luna iulie, ajungand la 34%, potrivit unui sondaj realizat de institutul BVA si dat publicitatii vineri, relateaza Xinhua. Sondajul realizat pentru postul de radio RTL si La…

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand...

