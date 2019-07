Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi împotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene. Rezultatele votului a fost anuntat de presedintele parlamentului European, David Sassoli. Pentru validarea…

- ”O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa ca Președinte al Comisiei Europene. Ne așteptam la o cooperare stransa, pentru o Europa puternica!”, a scris Iohannis pe Twitter. Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi impotriva nominalizarea…

- Profesorul universitar Valentin Naumescu a facut o analiza vizavi de votul pentru Ursula von der Leyen. Pentru a prelua funcția, acesta trebuie sa obțina o majoritate de 374 din 747 de voturi. ”Viktor Orban, care vrea sa cada mereu in picioare (cine nu ar vrea?), s-a reorientat rapid si spune…

- Autoritatile franceze sunt ingrijorate de faptul ca aditivul care face ca dulciurile sa straluceasca – dioxidul de titan, numit si E171, folosit la pasta de dinti, inghetata sau guma de mestecat, nu este sigur, in timp ce Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) nu este de acord, potrivit…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a cerut, joi, Parlamentului European sa aprobe numirea Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene, informeaza Reuters potrivit news.ro „Pentru prima oara, am ajuns la un echilibru perfect intre femei si barbati in pozitiile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Președintele in funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca exista "un mare semn de intrebare" daca Parlamentul European va aproba nominalizarile la conducerea instituțiilor europene, informeaza site-ul de știri Politico, potrivit mediafax.Tusk a salutat nominalizarea…

- Alegerea eurodeputatilor, începuta joi în Regatul Unit si în Olanda, primele dintre cele 28 de state membre ale UE care voteaza, este preludiul unei înnoiri complete a institutiilor europene pâna la sfârsitul anului 2019, potrivit La Libre, citat de Rador.Iata…