Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca discuțiile dintre liderii Europei privind desemnarea viitorului președinte al Consiliului European sunt intr-un stadiu incipient astfel ca nu poate comenta zvonurile legate de numirea lui in aceasta funcție. Intrebat de un ziarist strain daca ii place orașul Bruxelles…

- Comisarul european pentru concurenta, daneza Margrethe Vestager si-a reafirmat marti dorinta de a prelua conducerea Comisiei Europene, in pofida reticentelor dreptei si ale social-democratilor fata de ea, informeaza AFP."Eu sunt de fapt in continuare candidata", a declarat Vestager, care apartine…

- 'Eu sunt de fapt in continuare candidata', a declarat Vestager, care apartine familiei liberale europene (la fel ca si partidul presedintelui francez Emmanuel Macron), in cursul unei conferinte de presa la Bruxelles. Negocierile sunt in plina desfasurare in prezent in Parlamentul European, dar si…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține de la ora 17.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Iata principalele declarații ale președintelui Iohannis: Am fost ieir la Bruxelles la doua intruniri importate: o reuniune a consiliului European și una a PPE. Foart emulți lideri europeni au…

- ''PPE merge din 2014 pe candidat de varf, care este varful de lance in campanie. Pentru popularii europeni a fost in aceasta campanie Manfred Webber, care va fi și candidatul promovat pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. De mult s-a luat decizia ca așa se va merge și astazi s-a discutat…

- Candidatul PSD la alegerile europarlamentare Carmen Avram spune ca va fi vocea fermierului roman, mare si mic, in Parlamentul European. "Pentru mine, fermierul roman este sacru Ma voi lupta in Parlamentul European pentru ca toti cei care hranesc aceasta tara sa fie tratati cu respectul pe care il merita…

- In prezentarea listei de candidati ai La Republique en Marche (LREM), Macron si-a surprins adversarii punandu-l pe pozitia a doua pe aceasta lista pe Pascal Canfin, un vechi membru al partidului Verde.Este un semnal ca presedintele francez doreste sa obtina capital politic de pe urma afirmarii…