- Atletul francez Mathieu Louisy, care a fost dat disparut la Las Vegas, unde se afla intr-un stagiu de pregatire, a fost retinut si risca un an de inchisoare, informeaza Le Figaro. El nu mai putuse fi contactat de mai multe zile, iar familia sa a cerut ajutor pe retelele de socializare. Louisy trebuia…

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint Sulpice, in Tarn sud vest , potrivit La Deacute;pecirc;che, citata de Le Figaro.Explozia a avut loc intr o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza, scrie Digi 24.Societatea Brenntag,…

- FOTO: euroactiv.com Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron anunțat ca foaia de parcurs a „reintemeierii” Uniunii Europene va fi propusa pana la summit-ul crucial din 28 – 29 iunie al liderilor țarilor membre, potrivit relatarilor de la intalnirea celor doi, de vineri,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe care SUA…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Heiko Maas, ministru al justitiei in actualul guvern condus de Angela Merkel, urmeaza sa devina seful diplomatiei germane in viitoarea echipa a cancelarului, au relatat joi media germane, preluate de AFP. Social-democratul in varsta de 51 de ani urmeaza sa fie desemnat oficial vineri de…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron cer Rusiei sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Guvernul francez a anuntat, miercuri, ca va suplimenta chelturielile militare cu 40% in urmatorii sapte ani, cu scopul de a atinge in anul 2025 obiectivul NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, informeaza site-ul postului France 24. In prezent, Franta aloca anual 34.2 miliarde…

- Vizita presedintelui francez in Corsica pe 6 si 7 februarie pentru a raspunde revendicarilor nationalistilor la putere este o miscare sensibila care ar putea face istorie, potrivit presei straine. Aceasta este, fara indoiala, "cea mai complicata deplasare pe teritoriul national" pentru Emmanuel Macron,…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron, o alta…

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- Nationalistii corsicani incearca sa puna presiune pe Paris inainte de apropiata vizita a presedintelui francez Emmanuel Macron si au organizat o demonstratie de proportii sambata in capitala insulei, Ajaccio, informeaza dpa si AFP. Circa 6.000 de persoane, potrivit autoritatilor locale,…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Reuniunea din ianuarie 2016 a adus un cutremur: liderii politici și economici care au facut acest pelerinaj in Alpii elvețieni s-au vazut puși in fața unei „insurecții“ impotriva ordinii economice globale pe care o propovaduiesc de decenii, dupa cum scrie The New York Times: referendumul pentru ieșirea…

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a cr...

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- ”Poziția e foarte ciudata. Noi, in Italia, suntem cei mai mari primitori de imigranți, vorbim despre extracomunitari, și datorita poziției geografice, suntem la doar 500 de kilometri și e evident. Noua, Angela Merkel ne spune cum trebuie sa facem, dar ea ce face? La nivel politic e foarte interesant,…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au reafirmat duminica "hotararea de a aprofunda si mai mult cooperarea" intre Franta si Germania, intr-o declaratie comuna pentru a marca cea 55-a aniversare a unui tratat bilateral, Tratatul de la Elysee, potrivit AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Germania nu va cadea intr-o criza politica daca eforturile cancelarului Angela Merkel de a forma un guvern de coalitie cu social-democratii esueaza, a declarat vineri fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, relateaza Reuters. "Eforturile continua, asta e bine", a afirmat…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat presedintele Emmanuel Macron. Astfel, finantarea pentru acest capitol va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro pana la 1,1 miliarde de euro in 2020.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul britanic, Theresa May, vor discuta joi despre securitate, migratie, politica externa, comert si relatii post-Brexit, in cadrul unui summit bilateral la Londra, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. Cele doua tari vor anunta o serie de…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…

- Franta si Germania si-au reafirmat, sambata, apelul la solutionarea "exclusiv pasnica" a conflictului din estul Ucrainei, printr-o declaratie comuna a presedintelui francez Emmanuel Macron si a cancelarului german Angela Merkel, informeaza site-ul Le Figaro.