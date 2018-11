Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face o vizita oficiala in Berlin in data de 18 noiembrie, in cadrul careia se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel pentru a discuta despre reforma zonei euro, relateaza Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a negat afirmatiile conform carora retragerea din functia de lider al Uniunii Crestin Democrate o va face incapabila sa gestioneze relatiile cu lideri mondiali precum presedintele american, Donald Trump sau presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.Vorbind…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat telefonic sambata cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, și cu președintele francez, Emmanuel Macron, inaintea summitului din Istanbul, in cadrul caruia se va discuta situația din Siria, relateaza Reuters.La summitul din Istanbul va participa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au convenit sambata, la Istanbul, ca vor avea o ''pozitie coordonata la nivel european'' cu privire la posibile sanctiuni impotriva Arabiei Saudite dupa asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat Palatul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile de…

- Situatia din Siria urmeaza sa fie discutata in cadrul unui summit in octombrie de liderii francez, turc, rus si german, a anuntat vineri cancelarul german Angela Merkel, precizand ca au inceput pregatirile in acest sens, transmit AFP si dpa. "Suntem in favoarea unei intalniri cvadripartite…

- Dezvoltarea de catre Uniunea Europeana (UE) a propriei sale productii de baterii pentru vehiculele electrice este "extrem de importanta", pentru a-si asigura rolul in industria auto, care trece la mobilitatea trece la mobilitatea electrica, a declarat, marti, cancelarul german Angela Merkel, intr-o…

- Muzeul figurilor de ceara "Madame Tussauds" din Berlin a dezvaluit, marti, cea mai recenta atractie, o reprezentare a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care loveste cu pumnul o imagine a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, lipita pe o minge de box, relateaza Reuters. Spre deosebire de figurile…