- Presedintele american Donald Trump a transmis joi ca discutiile comerciale cu Administratia de la Beijing „evolueaza bine” si ca planuieste sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in cadrul summitului G-20, relateaza Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a negat afirmatiile conform carora retragerea din functia de lider al Uniunii Crestin Democrate o va face incapabila sa gestioneze relatiile cu lideri mondiali precum presedintele american, Donald Trump sau presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.Vorbind…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat telefonic sambata cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, și cu președintele francez, Emmanuel Macron, inaintea summitului din Istanbul, in cadrul caruia se va discuta situația din Siria, relateaza Reuters.La summitul din Istanbul va participa…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca în prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters.

- Situatia din Siria urmeaza sa fie discutata in cadrul unui summit in octombrie de liderii francez, turc, rus si german, a anuntat vineri cancelarul german Angela Merkel, precizand ca au inceput pregatirile in acest sens, transmit AFP si dpa. "Suntem in favoarea unei intalniri cvadripartite…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este dispus sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau din Venezuela, Nicolas Maduro, daca acest lucru va fi de ajutor pentru cetațenii Venezuelei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Tot ce imi doresc este ca situația din Venezuela…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, dupa vizitele sale in Danemarca si Finlanda de la sfarsitul lui august, se deplaseaza joi in Luxembourg, unde se va intalni cu liderii Beneluxului (Luxemburg, Olanda si Belgia), dupa care vineri va avea la Marsilia, in sudul Frantei, convorbiri cu cancelarul german…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…