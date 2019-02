Emmanuel Macron se va ntlni cu Steven Mnuchin n Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron si cancelarul german, Angela Merkel, vor avea o intalnire oficiala in data de 27 februarie, in cadrul careia vor discuta despre Brexit, relatiile cu Statele Unite si parteneriatul pentru aparare dintre Franta si Germania, relateaza Euronews,

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a invitat vineri pe omologul sau italian Sergio Mattarella sa efectueze o vizita de stat in Franta 'in urmatoarele luni', a anuntat Presedintia franceza, dupa tensiuni intre cele doua tari, informeaza AFP. Invitatia a fost transmisa de catre ambasadorul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca nu va pleca in Statele Unite ale Americii, la Washington, pentru a participa la un eveniment unde urma sa vina si presedintele american, Donald Trump, conform Agerpres.roLiderul PSD a confirmat ca a avut o invitatie pentru SUA, insa a refuzat o…

- Liderul PSD a confirmat ca a avut o invitatie pentru SUA, insa a refuzat-o pentru a fi prezent la dezbaterile pe buget. „Nu plec in Statele Unite. Am primit invitatia. Multumesc pentru ea. Am declinat-o, deoarece chiar trebuie sa particip la discutiile astea pentru buget', a afirmat Dragnea.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi plecat pentru cateva zile in Statele Unite, potrivit unui anunt al PSD Telerman. Vizita lui Dragnea la Washington are loc in conditiile in care coalitia PSD-ALDE nu a reusit sa treaca nici macar de Guvern bugetul pe 2019.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters. ''Americanii sunt,…

- In cel de-al doilea an petrecut in fruntea Casei Albe, Donald Trump a intalnit mai multe situații care l-au pus in dificultate. Nu de puține ori, reacțiile sau gesturile președintelui american au ajuns virale pe internet. Mai jos, va invitam sa citiți o lista cu cele mai jenante momente care l-au avut…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a amenințat marți ca va impiedica exportul de petrol facut de alte țari prin Golful Persic, daca Statele Unite continua eforturile de a sista exporturile de petrol din Iran, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Administrația de la Washington a impus…