- Franta s-a oferit sa medieze conflictul din nordul Siriei, unde Turcia a lansat o campanie militara impotriva militantilor kurzi in ianuarie, noteaza new.ro, care citeaza BBC. Ankara doreste sa inlature militia kurda YPG, pe care o considera o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre operatiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin, condamnata de Franta, Statele Unite si Germania, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar si unul dintre…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat pe 17 martie ca trupele sprijinite de Turcia au inconjurat centrul orașului Afrin din nord-vestul Siriei și sunt gata sa atace dintr-un moment in altul.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi aplicarea pe viitor a unor ”bariere de reglementare” privind cumpararea de terenuri agricole de catre straini in Franta, dupa recenta achizitionare a unor terenuri de grau de catre un investitor chinez, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Pentru mine,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri intensificarea eforturilor pentru a asigura bunastarea intregii comunitati asiatice din Franta, informeaza Xinhua. "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Erdogan, asteptat luni intr-o vizita in Italia, a subliniat in interviu ca UE trebuie "sa-si tina promisiunile facute" Turciei, reprosandu-i ca "blocheaza accesul la negocieri si lasa sa se inteleaga ca lipsa progresului din negocieri tine de Turcia". "Nu este corect, la fel ca faptul ca unele tari…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. 'Daca se va dovedi ca aceasta operatiune…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP. In a sasea zi a acestei ofensive, care suscita ingrijorarea…

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au reafirmat duminica "hotararea de a aprofunda si mai mult cooperarea" intre Franta si Germania, intr-o declaratie comuna pentru a marca cea 55-a aniversare a unui tratat bilateral, Tratatul de la Elysee, potrivit AFP.…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Franța iși dubleaza bugetul alocat pentru operațiunile militare din strainatate. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat vineri aceasta decizie, marcand o și mai mare implicare militara a statului in afara granițelor.

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inscrisa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News. „Franța este o țara de excelența in domeniul painii, pentru ca bagheta este trimisa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP. "Destinele noastre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…