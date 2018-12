Stiri pe aceeasi tema

- Ratingul lui Macron de aprobare a coborat la 23% in sondajul efectuat la sfarsitul saptamanii trecute, in scadere cu sase puncte in luna precedenta. Ratingul lui Philippe a scazut cu 10 puncte pana la 26%. Scorul presedintelui francez se potriveste cu ratingul scazut al predecesorului sau…

- Popularitatea presedintele francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului Edouard Philippe a scazut la un nou nivel minim pe fondul protestelor "vestelor galbene", potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio, publicat marti si citat de Reuters, preluata de Agerpres. Ratingul…

- Popularitatea presedintele francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului Edouard Philippe a scazut la un nou nivel minim pe fondul protestelor "vestelor galbene", potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio, publicat marti si citat de Reuters. Ratingul lui Macron de aprobare a…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat duminica dimineata o reuniune de urgenta la Palatul Elysee, pentru a gasi o solutie dupa violentele extreme din ultimele zile de la protestele “vestelor galbene”. La intalnirea care va avea loc imediat ce presedintele se va intoarce de la summitul G20…

- Reuniune de urgența in acesta dimineața la Palatul Elysee, unde președintele Emmanuel Macron i-a convocat pe premierul Edouard Philippe, pe ministrul de Interne, Christophe Castaner, și "serviciile competente" pentru a gasi o soluție dupa violențele extreme din timpul protestelor de sambata ale "vestelor…

- Emmanuel Macron a declarat sambata ca nu va accepta niciodata violenta care a explodat sambata la Paris in cursul unei manifestatii a "Vestelor galbene", intrucat aceasta "nu are nimic de a face cu exprimarea unei furii legitime", relateaza AFP. "Nicio cauza nu justifica ca fortele de ordine sa fie…