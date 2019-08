Exprimandu-se in palatul prezidential Elysee in fata Asociatiei presei prezidentiale, Macron a adaugat:'Divortul a fost actul in momentul invadarii Ucrainei. Conditia prealabila indispensabila' (unei readmiteri a Moscovei) 'este ca o solutie sa fie gasita in legatura cu Ucraina pe baza acordurilor de la Minsk'. 'A spune 'Rusia trebuie sa revina fara conditii la masa' inseamna intrucatva sa se arate slabiciunea G7', a adaugat presedintele Macron, favorabil dialogului cu Moscova.

'Inseamna a spune ca cele sapte tari care au decis in urma cu cinci ani sa indeparteze Rusia si-au dat seama…