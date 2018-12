Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american a declarat ca iși va da demisia dupa ce Donald Trump a decis sa retraga trupele armate americane din Siria. Diplomatul american Brett McGurk a anunțat ca va demisiona anul viitor, dar a adaugat ca a vrut sa faca acest anunț inainte de finalul anului. Inainte de declarațiile de retragere…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-si retrage trupele din Siria intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara s-a angajat sa continue lupta impotriva jihadistilor, a relatat vineri cotidianul turc Hurriyet, relateaza Agerpres…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si iranian Hassan Rohani au convenit, intr-o intalnire, joi, la Ankara sa consolideze cooperarea intre tarile lor cu privire la Siria, insa s-au abtinut sa reactioneze fata de decizia Washingtonului de a se retrage din Siria, relateaza AFP, potrivit News.ro.Intalnirea…

- Peste 1.700 de protestatari au fost retinuti sambata in Franta. Aproape 90 de mii de politisti si jandarmi au intervenit in forta pentru a tine in frau manifestantii violenti. Liderul de la Elysee, Emmanuel Macron, a laudat curajul si profesionalismul fortelor de ordine.

- Liderul de la Elysee cauta aliati pentru alegerile europarlamentare care sa sustina viziunea sa 'progresista' asupra Uniunii Europene. Actiunea lui Macron de cautare a unor astfel de aliati ii are in vedere si pe unii social-democrati si Verzi europeni, fapt ce risca sa-i nemultumeasca pe acei liberali…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite isi vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei si Chinei si a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicatia Time, potrivit Mediafax. Liderul…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special despre prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP, citat…

