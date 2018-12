Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Ministerul de Externe al Chinei a informat joi ca se „opune cu fermitate” unei noi legi americane privind Tibetul, sustinand ca aceste lucruri tin de afacerile interne ale Beijingului si ca nu va permite amestec din afara, scrie Reuters.Presedintele american, Donald Trump, a aprobat, miercuri,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Tupele americane din Siria vor fi retrase rapid, a anunțat Donald Trump. Trupele americane au reușit sa invinga Statul Islamic, motivul pentru care au fost dislocate in Siria a subliniat purtatorul de cuvant al...

- La ora 11 a celei de-a 11-a zile din a 11-a luna a anului, 70 de lideri din lumea intreaga s-au adunat in tacere la Arcul de Triumf din capitala franceza, in sunetul clopotelor de la bisericile pariziene, la 100 de ani de la armistitiul de la finalul primului razboi mondial, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau american Donald Trump au avut joi seara o convorbire telefonica pentru a se coordona inaintea summitului Turcia-Rusia-Franta-Germania privind Siria si care va avea loc sambata, la Istanbul, a anuntat presedintia franceza, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…