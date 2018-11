Stiri pe aceeasi tema

- In Paris, au loc proteste violente. ”Vestele galbene” s-au luptat cu jandarmii. Forțele de ordine au raspuns cu gaze lacrimogene și tunuri de apa. Mișcarile violente din Paris au fost puternic condamnate de catre preedintele Franței, Emmanuel Macron. In Romania, președintele Klaus Iohannis…

- "Rusine" autorilor violentelor - este mesajul transmis de presedintele Emmanuel Macron dupa manifestatiile "vestelor galbene" de sambata din Franta, relateaza AFP. "Multumiri fortelor noastre de ordine pentru curajul si profesionalismul lor. Rusine celor care le-au agresat. Rusine celor…

- ”Multumiri fortelor noastre de ordine pentru curajul si profesionalismul lor. Rusine celor care le-au agresat. Rusine celor care s-au manifestat violent fata de alti cetateni si jurnalisti. Rusine celor care au incercat sa intimideze parlamentari. Nu exista loc pentru aceste violente in Republica”,…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Benjamin Griveaux, purtatorul de cuvant al Guvernului francez, l-a criticat pe presedintele american, Donald Trump, pentru ca a aratat „o lipsa de bun-simt” cand l-a atacat pe presedintele francez, Emmanuel Macron, chiar de comemorarea atacurilor teroriste din 2015 de la Paris, scrie The Guardian,…

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), care urma sa fie primit marti la Paris de presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a anulat vizita "din cauza unei situatii neprevazute", a anuntat vineri seara Palatul Elysee fara mai multe detalii, relateaza AFP, potrivit…