Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a scris un mesaj adresat romanilor, dar și celorlalți europeni, inainte de alegerile europarlamentare, prin care face o pledoarie pentru Europa si pentru Uniunea Europeana, in contextul Brexit. Mesajul, scris in 22 de limbi, inclusiv romana, a fost postat pe site-ul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a publicat luni pe site-ul presedintiei franceze un text in mai multe limbi, printre care si in limba romana ... The post „Pentru o Renastere europeana”. Emmanuel Macron a publicat pe site-ul presedintiei franceze un text in limba romana appeared first on Renasterea…

- Presedintele Frantei, Emmanuael Macron, a publicat luni pe site-ul presedintiei franceze un text în mai multe limbi, printre care si în limba româna, cu titlul "Pentru o Renaștere europeana", în care se adreseaza cetatenilor din Europa în contextul apropierii…

- Emmanuel Macron a publicat, luni seara, pe site-ul Palatului Elysee, o scrisoare deschisa pentru toți cetațenii Europei. In acest document, preștedintele francez vorbește despre Brexit, despre naționalism, spațiul Schengen și despre o "renaștere europeana". Documentul a fost publicat in toate limbile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se implica in campania electorala pentru alegerile europene de la sfarsitul lunii mai. In acest sens el a publicat un text intr-o serie de ziare din toate cele 28 de state membre ale UE. Acesta se vrea a fi cel mai important text al lui Macron despre Europa…

- Iata mesajul publicat de Macron: "Cetațeni ai Europei, Imi permit astazi sa ma adresez direct voua, nu doar in numele istoriei și al valorilor care ne unesc, ci și pentru ca este urgent. Peste doar cateva saptamani vor avea loc alegerile europene, decisive pentru continentul nostru.…

- Corespondenta speciala de la Carmen Dinu, Bruxelles Criza de incredere la nivel european, Brexit, bugetul multianual al UE, dar și politica de coeziune au fost cateva dintre temele abordate de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, la sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European. "O criza…

- Romania va trebui sa gestioneze alegerile pentru Parlamentul European România va trebui sa gestioneze, în timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Acest scrutin se desfasoara pe fondul ascensiunii formatiunilor…