Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat o pledoarie fara precedent pentru renașterea europeana. El trage in același timp un semnal de alarma fața de pericolele care stau in fața proiectului european – populismul și naționalismul. Mesajul președintelui francez a fost publicat in toate limbile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a adresat o scrisoare cetatenilor Europei, documentul fiind tradus in 22 de limbi, inclusiv romana, si fiind postat pe site-ul Presedintiei franceze. Macron face o pledoarie pentru Europa si pentru Uniunea Europeana, in contextul Brexit. ”Nu avem dreptul sa fim…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a publicat luni pe site-ul presedintiei franceze un text in mai multe limbi, printre care si in limba romana ... The post „Pentru o Renastere europeana”. Emmanuel Macron a publicat pe site-ul presedintiei franceze un text in limba romana appeared first on Renasterea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut sambata “reinventarea Politicii Agricole Comune (PAC)” pentru a apara “suveranitatea alimentara” a Europei, transmit AFP si Reuters. Declaratia a fost facuta cu ocazia inaugurarii de catre seful statului francez a Salonului international de agricultura,…

- Comisia Europeana a refuzat joi sa-l recunoasca explicit pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept liderul interimar al țarii, și a cerut masuri politice care sa duca la noi alegeri, transmite Reuters. ”Suntem de partea forțelor democratice din țara”, a declarat o purtatoare…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat marti vointa pentru crearea unei 'armate europene', in pofida opozitiei frontale a presedintelui american Donald Trump fata de aceasta idee, informeaza AFP.Noul tratat de cooperare franco-german semnat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut sambata o vizita trupelor franceze desfasurate in Ciad, ocazie cu care a laudat succesul misiunii antiteroriste regionale, Operatiunea Barkhane, aflata sub...

- ”Vreau sa decretez stare de urgenta economica si sociala,” a anuntat luni seara presedintele Emmanuel Macron, într-un discurs în fata francezilor furiosi pe scaderea nivelului de trai. Sutelor de mii de manifestanti care au raspuns la chemarea la proteste a Miscarii ”Vestelor…