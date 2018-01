Emmanuel Macron pleaca din China cu multe contracte in valiza

Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- China a comandat achizitionarea a 184 de avioane Airbus A320 pentru 13 companii aeriene, care sa fie livrate in perioada 2019-2020, a anuntat miercuri presedintia franceza, in ultima zi a vizitei intreprinse de presedintele Emmanuel Macron in China, informeaza AFP. Aceasta comanda, care…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita&...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- 21 noiembrie 2017 - Tarile doresc finantarea Chinei dar nu cu orice pret. Proiectul "One Belt, One Road" al Chinei, o initiativa mult laudata de a conecta tara cu Europa, Orientul Mijlociu, Africa si alte parti din Asia, se confrunta cu rezistenta din partea statelor a caror cooperare este necesara…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Qatarul a semnat joi contracte in valoare de peste zece miliarde de euro in vederea achizitionarii a cel putin 12 avioane de lupta de tip Rafale si a 50 de avioane de tip Airbus A321, in cadrul unei vizite a presedintelui francez Emmanuel Macron la Doha, relateaza AFP.

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat marti la Ouagadougou, in Burkina Faso, a spus ca urmeaza ''sa propuna o initiativa euro-africana'' pentru ''a ataca organizatiile criminale si retelele de calauze'' care ii exploateaza pe migrantii subsaharieni, dintre care unii sunt redusi la sclavie in…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Africa, a declarat ca provine dintr-o generație care nu vrea sa le spuna africanilor ce sa faca și ca iși dorește sa-și concentreze eforturile pe repararea relațiilor dintre Africa și Europa, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat miercuri Europa sa "compenseze" lipsa de finantare a Grupului de experti ONU pe tema schimbarilor climatice legata de retragerea americana, relateaza AFP. GIEC, insarcinata sa intocmeasca cu regularitate o sinteza a cunostintelor in domeniu, "este amenintat…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa-i "indeparteze" pe astfel de lideri ca Vladimir Putin și Donald Trump. "Respingerea" liderilor celor doua puteri mondiale, potrivit spuselor lui Macron, nu ar trebui sa aiba loc in niciun caz, asta chiar daca politicile…

- China va deveni prima tara din lume care va amplasa o statie electrica solara în spatiul cosmic, a declarat într-un interviu acordat jurnalului „Science and Technology Daily”, cercetatorul Academiei Chineze de Tehnologie Spatiala, Lee Ming. În opinia cercetatorului,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și omologul sau german Frank-Walter Steinmeier au insistat vineri asupra urgenței de a "refonda" Europa, imediat ce un nou guvern va fi format la Berlin, informeaza AFP. "Împartașim și unul, și celalalt profundul…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Presedintele american Donald Trump se afla intr-un turneu de 13 zile in Asia, pe parcursul caruia va vizita cinci tari. Cu aceasta ocazie, Trump va fi nevoit sa abordeze doua dintre cele mai mari probleme de pe agenda sa: criza nucleara cu Coreea de Nord si declinul influentei Statelor Unite…

- Trump incepe vineri un turneu de zece zile in Asia, cu vizite in cinci țari - Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam și Filipine. .Unul dintre obiectivele centrale ale primei sale vizite in regiune este "de a consolida hotararea internaționala privind denuclearizarea Coreei de Nord", a…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat ingrijorarea fata de derivele „autoritare” ale anumitor membri ai Consiliului Europei (CoE), referindu-se intre altele la Rusia si Turcia, dar s-a pronunțat mai degraba pentru o mentinere a dialogului decat pentru o politica a sanctionarii, pe care…

- Presedintele moldovean a avut, luni, o intrevedere cu Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei la Chisinau. In cadrul acestei intalniri, Dodon i-a inmanat o scrisoare ambasadorului roman adresata presedintelui Klaus Iohannis. ”Un temei important pentru intalnirea de astazi a fost dorinta mea…

- Azerbaijanul inaugureaza unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din lume, o noua cale ferata care uneste Asia de Europa, si care va reduce semnificativ durata transportului de bunuri. Presedintele azer Ilham Aliyev se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si cu liderul…

- Liderul american a declarat intr-un interviu pentru Fox Business Network ca problema nord-coreeana ar fi mai usor de rezolvat daca Statele Unite ar avea o relatie mai buna cu Rusia. "Cred ca am putea avea o relatie buna" cu Rusia, a afirmat Trump, adaugand: "Cred ca situatia nord-coreeana…

- Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul îsi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atât timp cât toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Declaratiile liderului…

- ''Atat in cazul Verzilor, cat și al FDP (liberalii germani), o susținere pentru Europa este inscrisa in ADN-ul lor'', a subliniat Macron, potrivit traducerii din germana a interviului, ce urmeaza sa fie publicat integral sambata. Dupa victoria neconcludenta in alegerile parlamentare din 24…

- Președintele francez Emmanuel Macron da asigurari, in saptamanalul german Der Spiegel, ca proiectele sale de relansare a Europei nu vor fi afectate de probabilii viitori parteneri de coaliție ai cancelarului Angela Merkel, care s-ar putea opune anumitor propuneri ale șefului statului francez, potrivit…