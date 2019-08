Emmanuel Macron ordonă reprimirea Rusiei: "A o împinge departe de Europa este o profundă greşeală" Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala, seful statului francez, care deja s-a declarat favorabil unei normalizari a relatiilor cu Moscova, tensionate in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, a adaugat: 'Trebuie explorate in mod strategic caile unei asemenea apropieri si puse conditiile noastre'.



'Stiu ca multi dintre voi au trebuit' sa lucreze uneori asupra unor dosare in care 'totul i-a condus sa aiba neincredere fata de Rusia, uneori in mod intemeiat', a declarat el in fata diplomatilor, potrivit stiripesurse.ro.



'Si noi…

Sursa articol si foto: rtv.net

