Emmanuel Macron, omagiu în memoria lui lui Charlez Aznavour. Peste 2000 de oameni prezenţi la ceremonie Personalitati, autoritati, admiratori si apropiati ai lui Charles Aznavour au fost prezenti astazi, in curtea Palatului Invalizilor din Paris pentru omagiul national adus celebrului Charlez Aznavour, care a decedat luni, la varsta de 94 de ani. Ceremonia a fost prezidata de Emmanuel Macron. Peste 2.000 de persoane au asistat la aceasta ceremonie oficiala „Acum 30 de ani, a fost un cutremur in Armenia, astazi este un nou cutremur”, a marturisit Laurent Boutros, un muzician francez de origine armeana, venit sa-i aduca un omagiu cantaretului. Jumatate dintre cei care au asistat au fost admiratori,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

