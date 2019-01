Presedintele Emmanuel Macron nu va participa la Forumul de la Davos ce reuneste elita economiei mondiale, in schimb va primi pe 21 ianuarie la Versailles 150 de oameni de afaceri francezi si straini pentru o noua editie a summit-ului ''Choose France'' privind atractivitatea economiei franceza, a anuntat vineri Palatul Elysee, citat de AFP.



Desi seful statului a tinut un lung discurs la Forumul de la Davos anul trecut, de obicei presedintii francezi nu participa in mod sistematic la acest eveniment in Elvetia, care va avea loc in acest an in perioada 21-25 ianuarie.

