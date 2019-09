Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron indeamna tinerii sa manifesteze de asemenea in Polonia pentru ''a-i face sa se miste pe cei'' pe care el nu reuseste ''sa-i faca sa evolueze'' in lupta impotriva schimbarii climatice, transmite luni AFP. ''Trebuie…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda ar urma sa semneze luni un acord la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, pentru consolidarea cooperarii militare, a anuntat seful de cabinet al presedintelui Poloniei, relateaza DPA. Acordul va specifica locurile in care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, în timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite, potrivit Mediafax. În…

- In contextul speculatiilor privind posibilitatea unei intrevederi cu Hassan Rouhani la Adunarea Generala ONU de la New York, Donald Trump a declarat, potrivit agentiei Bloomberg: "Nu intentionez sa ne intalnim. Nu cred ca inca sunt pregatiti. Dar vor fi pregatiti, la momentul potrivit vor fi pregatiti.…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat miercuri "ingerinta", "in linia" presedintelui francez Emmanuel Macron, a Comisarului ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, "in afacerile interne si suveranitatea" Braziliei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Twitter, el…

- Presedintele columbian Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie, in raspuns la incendiile care afecteaza ''plamanul'' planetei, relateaza AFP. ''Vrem sa creem…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…