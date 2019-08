Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata seara, inainte de inceperea reuniunii G7, ca exista mai multe motive pentru care Rusia nu poate fi acceptata din nou in Grupul tarilor puternic industrializate. Revenirea la formatul G8, prin reacceptarea Rusiei, a fost invocata de mai…

- "In urma cu un an, in Canada, Donald Trump a sugerat reinvitarea Rusiei in G7, afirmand ca anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia a fost parțial justificata și ca trebuie sa acceptam acest lucru", a declarat Donald Tusk. "Sub nicio forma nu putem fi de acord cu aceasta logica", a adaugat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat vineri de Financial Times inaintea summitului G20 de…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…