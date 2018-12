Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron s-a adresat populatiei, intr-un mesaj televizat, pentru prima data de la declansarea protestelor vestelor galbene. Acesta a recunosct ca statul „nu a stiut sa dea un raspuns potrivit” in ultimele sase luni si a decretat „stare de urgenta economica si sociala”. Macron…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a admis, luni seara, ca exista o stare de nemultumire impartasita de numeroti cetateni, dar a denuntat comportamentul "iresponsabil" al protestatarilor violenti si a decretat "starea de urgenta economica si sociala".Vezi și: Tudorel Toader da peste cap…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a admis, luni seara, ca exista o stare de nemultumire impartasita de numerosi cetateni, dar a denuntat comportamentul "iresponsabil" al protestatarilor violenti si a decretat "starea de urgenta sociala si economica".

- Anunt surprinzator facut luni seara de catre presedintele francez Emmanuel Macron, în discursul sau care a vizat valul urias de protzeste socaile care zguduie tara. Liderul francez a anuntat ca "decretaza stare de urgenta economica si sociala.

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va adresa Natiunii luni, la ora 20.00, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa o a patra zi de mobilizare a "Vestelor galbene", relateaza AFP. Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni, in sedinta de guvern, 'scenele de razboi' care au avut loc 'uneori' in timpul manifestatiilor 'vestelor galbene' la sfarsitul saptamanii trecute, mai ales pe Champs-Elysee, a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului, Benjamin Griveaux,…

- Sefa Executivului isi incepe, luni, vizita pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. Aceasta se va intalni cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…