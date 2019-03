Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un limbaj plin de patos, președintele Franței scrie ca Europa e intr-un moment ”de rascruce” și critica discursul forțelor naționaliste și anti-europene. Macron cere reinventarea UE pe trei piloni principali: libertatea, protecția și progresul. Aflat in fața unei contestari interne care, deși…

- Crearea unei "preferinte europene" in materie de concurenta, protejarea vietii politice de ingerinte externe si atacuri cibernetice, un Consiliu de securitate european care sa includa Marea Britanie sau revizuirea Acordului Schengen se numara printre principalele propuneri prezentate de presedintele…

- Uniunea Europeana ia masuri pentru a garanta drepturile in materie de securitate sociala ale cetatenilor statelor membre ale UE care se afla in Regatul Unit. Ambasadorii statelor membre în Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului UE (Coreper) au aprobat textul unui proiect…

- Proiectul M-22 reprezinta colaborarea-fenomen dintre producatorul Matt James si Frank Sanders, care a luat nastere in urma intalnirii celor doi la Amsterdam Dance Event. In aceasta formula unica, M-22 a ajuns sa creeze unele dintre cele mai echilibrate si exuberante piese house din ultima perioada,…

- Liderii Franței și Germaniei au semnat marți, la Aachen, extinderea tratatului franco-german din 1963 care a marcat marea reconciliere dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Evenimentul este unul simbolic menit sa arate ca principala axa a Uniunii Europene ramâne puternica în fața valului…

- Proiectul european, in forma sa de astazi, a fost modelat de multiplele crize prin care a trecut, a declarat marti, la Strasbourg, premierul Viorica Dancila, care prezinta in fata Parlamentului European reunit in sesiune plenara prioritatile Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, cu accent…

- Scoala Gimnaziala din Doba a repurtat o noua victorie. De aceasta data prin proiectul „Ganduri pentru un viitor verde”. Directorul unitatii de invatamant, Anca Potra, demonstreaza ca nu are relevanta localitatea unde este situata scoala sau numarul de elevi ci munca depusa de intregul colectiv sustinut…