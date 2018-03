Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, ''urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii'', transmite…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Mai mulți experți internaționali vor testa gazul folosit pentru otravirea lui Skripal și a fiicei sale in Salisbury. Echipa din cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) va vizita baza de cercetare militara de la Porton Down din Wiltshire, pentru a verifica gazul folosit in tentativa…

- Partidul francez de extrema dreapta Frontul National l-a felicitat luni pe Vladimir Putin pentru victoria la prezidentiale si a salutat "stabilitatea si ancorarea democratica" din Rusia, la capatul unui scrutin marcat de mii de nereguli, potrivit opozitiei si ONG-urilor, scrie Le Figaro.

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Fostul premier Adrian Nastase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia. Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot. Participarea la vot a fost de 67,4%.„Eu cred ca se va adanci tensiunea dintre Rusia și…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare adresat lui Vladimir Putin, care a fost reales in functia de presedinte al Rusiei, informeaza Noi.md. „Cu ocazia victoriei covirșitoare repurtate in cadrul scrutinului prezidențial din Federația Rusa, am onoarea sa va adresez,…

- Poliția britanica a lansat o ancheta privind o posibila crima in cazul rusului Nikolai Glushkov, gasit spanzurat in apartamentul in care locuia in Londra, scrie BBC News. Nikolai Glushkov a fost gasit mort in apartamentul sau din zona New Malden din Londra , pe 12 martie, iar polițiștii spun ca familia…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat miercuri ca așteapta dovezi clare in ceea ce privește invinurile aduse asupra Rusiei ca ar fi implicata in otravirea agentului secret Serghei Skripal.

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Presedintele Frantei a profitat marele eveniment Paris Fashion Week, si a invitat peste o suta de personalitați din lumea modei la Palatul Elysee. Inainte de cina (și dupa fotografia de familie), Macron a ținut un discurs in care a multumit tuturor și ia incurajat sa aleaga Franța

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Esti parior? Atunci cu siguranta te va interesa aceasta stire! Intr-un comunicat de presa publicat recent pe site, Intelbet anunta schimbarea numelui site-ului in Legalbet.ro. Se va schimba ceva din perspectiva pariorilor din Romania? Afla in cele ce urmeaza raspunsul la aceasta intrebare, dar si ce…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Emmanuel Macron s-a intors acasa cu o gaina de la Targul Fermierilor francezi. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost prezent, sambata, la Targul Anual al Fermierilor francezi. De altfel, oamenii prezenți s-au aratat nemulțumiți de reforma sectorului in care lucreaza ei, iar Macron a fost nevoit…

- Vladimir Putin a avut marți o declarație care lovește exact in eforturile anticorupție din țari din Estul Europei, precum Romania. Președintele Rusiei a susținut ca aceste acțiuni sunt facute de țarile occidentale intocmai pentru a manipula clasa politica din aceste țari. ”Contrar anumitor țari occidentale,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Corala Ciprian Porumbescu a reprezentat Romania la cea de-a 17-a editie a Festivalul Concurs de Muzica Religioasa Ortodoxa "Kolozhsky Blagovest" 2018, desfasurat in perioada 07-10 februarie a.c.. La eveniment au participat 35 de coruri de renume, pe baza de invitatie, care au interpretat partituri din…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, care s-a dus vineri dupa-amiaza la Volgograd - actualul nume al Stalingradului -, a salutat, in fata veteranilor, ”cea mai mare batalie din al Doilea Razboi Mondial, care s-a soldat cu un triumf al armatei noastre, a poporului nostru”. ”Aici a stiut poporul…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca este “probabil” ca rezultatul unui referendum pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana ar fi avut acelasi rezultat ca si cel din Marea Britanie. Intr-un interviu difuzat de BBC, Macron a spus, legat de Brexit, ca in interpretarea sa, multi dintre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Aceasta declaratie intervine in conditiile in care mass-media ruse RT si Sputnik se afla de mai multe luni in colimatorul autoritatilor franceze, presedintele Emmanuel Macron acuzandu-le in mai ca s-au comportat ca "organe de influenta si de propaganda mincinoasa" in timpul campaniei prezidentiale…

- Iranul și Rusia și-au propus sa elimine SUA din Orientul Mijlociu. „Cooperarea noastra poate izola America”, ii spunea Ayatollahul Ali Khamenei lui Vladimir Putin, aflat, recent, in vizita la Teheran

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Penduland intre decenta celor lipsiti de putere si ipocrizia, superbia, obraznicia, prostia ori schizofrenia celor cu painea si cutitul, lumea se indreapta spre o ciocnire de proportii. Inclusiv in Romania. Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntand mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA in Europa, informeaza AFP si TASS."Aceasta strategie de aparare are, fara indoiala, un caracter ofensiv,…