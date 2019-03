Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat ca este „fizic imposibil” ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana la termenul stabilit, 29 martie, deoarece nu mai este suficient timp pentru procedurile legislative, relateaza BBC, preluat de Mediafax. Chiar daca parlamentarii vor…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, Acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul, informeaza presa britanica.Proiectul de Acord Brexit, care include noile clauze negociate cu Bruxellesul, a fost respins cu un raport de voturi…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta miercuri cu o motiune de cenzura ce poate duce la caderea guvernului, la o zi dupa ce deputatii au respins, cu o majoritate covarsitoare, acordul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. In Camera Comunelor, acordul…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…