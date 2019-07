Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri, in Japonia, omologului sau american Donald Trump invitatia de a face o vizita in Rusia in mai 2020, pentru celebrarea a 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste, a anuntat Iuri Uceakov, consilier la Kremlin, transmite AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Intr-un…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP. Cei doi lideri "au subliniat…

