Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP. ''Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-si retrage trupele din Siria intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara s-a angajat sa continue lupta impotriva jihadistilor, a relatat vineri cotidianul turc Hurriyet, relateaza AFP. Convorbirea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni hotarat sa 'se debaraseze' de militiile kurde din nordul Siriei daca Statele Unite nu le vor convinge sa se retraga, relateaza AFP. Aceasta noua amenintare din partea presedintelui Erdogan survine la trei zile dupa o convorbire…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca ISIS a luat 700 de ostatici in zona din Siria controlata de fortele sustinute de USA si ca gruparea terorista a executat pe unii dintre ei si a promis ca urmeaza restul, scrie Reuters.Vorbind in orasul rus Soci, Putin a declarat ca printre ostatici…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…