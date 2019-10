Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a manifestat joi nedumerirea dupa ce comisiile de specialitate ale Parlamentului European au respins-o pe candidata Frantei la postul de comisar european, liderul de la Elysee afirmand ca insasi viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Fostul sef al diplomatiei olandeze a fost chestionat aproape trei ore asupra tuturor aspectelor referitoare la viitorul sau portofoliu de catre membrii Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI), cu participarea si a unor membri din Comisia pentru transport si turism (TRAN)…

- "Daca voi fi confruntata cu decizii judiciare, cum ar fi punerea sub acuzare, ma voi intreba daca pot sa continui sa-mi exercit in mod eficient mandatul", noteaza Goulard in acest document, in care raspunde unor intrebari scrise ale europarlamentarilor insarcinati sa-i valideze candidatura, dupa…

- Candidata franceza la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a exclus marti o demisie automata din executivul european daca va fi pusa sub acuzare in dosarul privind locuri de munca fictive ca asistenti pentru europarlamentari din Miscarea Democrata Franceza (MoDem), potrivit unui document consultat de…

- „Pentru noi este o victorie. E o alegere care va ajuta PNL sa aiba o relație de parteneriat cu președintele CE, sa poata sa susțina interesele Romaniei. De exemplu sa creasca in buget subvențiile la hectar pentru fermierii din Romania. Sa menținem fondurile de coeziune, sa obținem un acces mai facil…

- Plenul Parlamentului European, reunit marti la Strasbourg, a votat pentru numirea Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. 374 a fost majoritatea necesara, iar candidatul PPE a adunat 383 de voturi. 327 dintre europarlamentari au votat impotriva. Rezultatul votului a fost…