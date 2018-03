Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron i-a propus vineri lui Angela Merkel, pe care a primit-o la Elysee, sa stabileasca ”o foaie de drum clara si ambisioasa pana in iunie” in vederea unei refondari a Uniunii Europene (UE), relateaza AFP.

- Reinstalata intr-un final in rolul de cancelar dupa luni bune de negocieri, Angela Merkel efectueaza astazi prima sa vizita oficiala la Paris, unde presedintele francez Emmanuel Macron o asteapta pentru a aborda propunerile sale ambitioase de reformare a Uniunii Europene, relateaza AFP.

- Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel și Emmanuel Macron au semnat o declarație comuna prin care condamna ferm otravirea cu substanța neurotoxica a fostului agent rus, pe care il considera un atentat asupra suveranitații Marii Britanii.

- "Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se vor intalni vineri la Paris, fiind prima vizita in strainatate a Angelei Merkel dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara in functia de cancelar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Angela Merkel a anuntat ca va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia si apararea

- Emmanuel Macron si Angela Merkel au o ”mare responsabilitate” in relansarea Europei, pusa din nou la incercare de partide populiste si de extrema dreapta in Italia, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, care se intalneste cu seful statului francez marti, relateaza…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a distantat joi de propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind reforma sistemului electoral european, cu o zi inainte de un summit informal al UE in cadrul c

- Fostul presedinte georgian devenit lider al protestelor în Ucraina Mihail Saakasvili a cerut marti Uniunii Europene si cancelarului german, Angela Merkel, în special sa-l sprijine în campania sa anticoruptie împotriva presedintelui

- Știați ca numarul de urgența 112 este comun tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene? Pe 11 februarie, in Europa este marcata anual ziua numarului unic de urgenta 112, data instituita in anul 2009 si dedicata cresterii gradului de constientizare la nivel comunitar a importantei acestui serviciu…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Angela Merkel si partidul sau crestin-democrat au ajuns la un acord cu social-democratii pentru formarea unui nou guvern de coalitie, dupa negocieri care au durat peste 4 luni. Negociatorii partidului Angelei Merkel, (crestin-democratii CDU) si cei ai social-democratilor (SPD) au ajuns la un acord pentru…

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor „uitati de globalizare“ si reformarea Uniunii Europene, la fel cum a facut si cancelarul german Angela Merkel.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a cr...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii "si-au…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cadrul unui interviu difuzat duminica de postul BBC, transmite Mediafax.Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cadrul unui interviu difuzat duminica de postul BBC. Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au reafirmat duminica "hotararea de a aprofunda si mai mult cooperarea" intre Franta si Germania, intr-o declaratie comuna pentru a marca cea 55-a aniversare a unui tratat bilateral, Tratatul de la Elysee, potrivit AFP.…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri,…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Cancelarul german Angela Merkel si omologul sau austriac Sebastian Kurz si-au exprimat miercuri dezacordurile cu privire la cotele de refugiati in UE, liderul austriac sustinand ca aceasta dezbatere, condusa de Berlin, 'ocupa prea mult timp', relateaza AFP. 'Sunt convins ca solutia la problema migratiei…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Un panou cu dimensiunile 38×20 cm s-a desprins din aripa avionului Boeing 747 in cursul unui zbor din Tokyo spre Hokkaido.Premierul Shinzo Abe nu se afla la bord in momentul producerii incidentului. Avionul a putut ateriza in siguranta, potrivit Mediafax. Citeste si Scandal violent…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- In mesajul sau de Anul Nou, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat ca anul 2018 va fi „decisiv” pentru Europa si a promis sa continue seria de reforme ce vizeaza accentuarea integrarii statelor Uniunii Europene.

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP. 'Un…

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…